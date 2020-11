Jérémie Beyou est de retour aux Sables d'Olonne pour réparer les dégâts sur son bateau après un début de Vendée Globe difficile, le 14 novembre 2020. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Soulagement pour Jérémie Beyou et toute son équipe. Le skipper de Charal, qui avait dû faire demi-tour après quelques jours de course après une violente rencontre avec un ofni pour réparer son bateau aux Sables d’Olonne, va pouvoir repartir. Son bateau, retapé tout ce week-end par son équipe, sera prêt mardi matin.

« Je sais même pas dire combien de personnes se sont mobilisées. Avec de la volonté, on peut faire des miracles » a-t-il expliqué lundi après-midi en conférence de presse après avoir chaleureusement remercié toutes celles et ceux qui ont travaillé sur son bateau depuis samedi.

Plus aucune chance de victoire

Considéré comme l’un des grands favoris de la course, Beyou a désormais plus d’une semaine de retard sur tous ses concurrents et n’a bien évidemment plus aucune chance de remporter la course. Il peut, en revanche, rêver de battre le record de l’épreuve.

« Je préfère ne rien attendre et voir les choses comme elles arrivent », a-t-il réagi. Il prendra son deuxième départ vers 15 h mardi.