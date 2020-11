VOILE Chaque semaine pendant le Vendée Globe, on répond à une question sur la course

Vendée Globe: la question de la première semaine — 20 Minutes

Les skippeurs du Vendée Globe ont mis les voiles il y a une semaine et il y a déjà pourtant tant de choses à dire. Entre le départ avorté d'Amedeo, la casse de Beyou​, et le panache de Le Cam, il y aurait de quoi faire. Mais pour la première question de la semaine, rendez-vous hebdomadaire sur 20 Minutes pendant la durée de la course, nous avons choisi de nous attarder sur les choix tactiques de la flotte. Pourquoi s’est-elle rapidement scindée en deux ? Pourquoi certains sont-ils passés à l’ouest et d’autres plus au sud. Réponses en image et avec l’expertise de Vincent Riou, vainqueur de l’épreuve en 2004-2005.