Malgré une rencontre assez facilement dominée par son équipe face à Osasuna, Messi a du attendre le dernier quart d'heure avant de pouvoir rendre l'hommage qu'il avait prévu pour Maradona, décédé cette semaine. Après avoir éliminé deux joueurs et envoyé une magnifique frappe en lucarne pour le 4-0 - déjà une forme d'hommage - le Barcelonais a enlevé son maillot pour montrer la tunique rouge et noire des Newell's Old Boys de Rosario, ancien club de Maradona et ville de naissance de la Pulga.

Les doigts pointées vers le ciel, Messi s'est ensuite recueilli quelques instants. « C'est un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais il ne s'en va pas, parce que Diego est éternel. Je garde en moi tous les beaux moments vécus avec lui et voudrais en profiter pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et amis. RIP », avait réagi à le sextuple Ballon d'Or Messi à l'annonce de la mort de son compatriote.