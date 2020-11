Le debrief express de Porto-OM (3-0) — 20 Minutes

L’OM a perdu 3-0 mardi soir contre le FC Porto au stade du Dragon pour la troisième journée de Ligue des champions.

C’est la douzième défaite de suite de l’OM dans cette compétition, désormais le record du plus grand nombre de défaites de suite en Ligue des champions.

André Villas-Boas, comme les joueurs, ne veulent pas s’attarder sur ce triste record.

Au stade du Dragon à Porto,

L'Olympique de Marseille a été balayé 3-0 par le FC Porto mardi soir au Portugal pour la troisième journée de Ligue des champions. Plus que cette nouvelle déconvenue quasi synonyme de non-qualification pour les huitièmes de finale, elle vient surtout marquer un triste record dans l’histoire de la compétition : l’OM a désormais le plus grand nombre de défaites de suite, avec 12 matchs perdus de suite.

Un record qui fait très mal pour les supporters marseillais alors que la Ligue des champions fait partie intégrante de l’histoire de l’OM avec cette victoire en 1993 souvent rappelée à travers le fameux A jamais les premiers. Comme si l’OM avait besoin de ça en ce début de saison compliqué. « On est à zéro point, on a aussi un cumul des Ligues des champions passées aussi. Tous ces éléments mis bout à bout ça fait beaucoup », a reconnu Steve Mandanda au micro de RMC Sport.

« C’est une honte »

André Villas-Boas, qui est apparu abattu en conférence de presse après cette défaite, a lui aussi été interrogé sur ce triste record. « C’est une honte, c’est sur l’OM qu’est tombée cette merde. Pour être faible et pour faire de la merde en Ligue des champions, tu as besoin d’être là. On est là, et on fait de la merde. C’est comme ça », s’est-il montré fataliste, tout en rappelant qu’il n’avait « rien à voir avec ça ».

J'en peux plus. Je l'adorais sérieux mais la c'est plus possible. Ils foutent quoi à l'entraînement en fait ? Que des phrases comme ça mais tjr les même choses en match... — Basile Bilo (@basilebilo) November 4, 2020

Vrai, car cette triste série de défaites prend naissance lors de la défaite de l’OM contre l’Inter Milan (2-1) en 2012 à l’époque d’Elie Baup, avant de se poursuivre lors de la saison 2013/2014 et les six défaites en six matchs. Mais également faux, parce que c’est bien André Villas-Boas qui est à la tête de cet OM déjà défait trois fois en trois matchs.

« Donner une meilleure image »

Mais plus que ce record ou une éventuelle qualification en Ligue Europa, « la Ligue Europa c’est pour les perdants », a d’ailleurs lâché André Villas Boas, c’est le niveau de jeu proposé par les Olympiens qui pose problème. « Ce n’est pas le record de défaites qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, ce sont les résultats en ce moment, surtout en Ligue des champions. On a beau dire ce qu’on veut, c’est complètement insuffisant », a admis Valentin Rongier sur RMC Sport.

« La seule chose qui me préoccupe, c’est de donner une meilleure image. L’avantage c’est que cette compétition va se finir vite avec les matchs qui s’enchaînent, il faut absolument donner une bonne image du club », espère AVB. Et pour cela, il faudra éviter une treizième défaite de suite en Ligue des champions, toujours contre Porto le 25 novembre prochain, mais au stade Vélodrome cette fois.