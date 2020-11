FOOTBALL Le nouveau président de la LFP touchera plus que Nathalie Boy de La Tour

Vincent Labrune, le nouveau président de la LFP. — FRANCK FIFE / AFP

De quoi réserver ses vacances un peu à l’avance. L’Equipe révèle que le nouveau président de la LFP, qui a dû renoncer à toutes ses autres activités, touchera un salaire de 30.000 euros bruts mensuels sur 14 mois, soit 420.000 euros par an, une somme validée par le conseil d’administration de la Ligue du 15 octobre dernier.

Cela ne comprend pas les notes de frais afférentes à sa fonction, et c’est un peu plus que le salaire de Nathalie Boy de La Tour. L’ancienne présidente émargeait à 300.000 euros par an, mais elle devait partager en quelque sorte la fonction avec un DG omniprésent, le désormais célèbre Didier Quillot, reponsable de l'appel d'offres qui a conduit à la catastrophe Mediapro.

Notons qu’en cas de renvoi ou de démission pour cause de « conflit de gouvernance », l’ancien boss de l’OM recevra en échange deux ans d’indemnité de salaire. Ça donne envie de s’engueuler avec le petit personnel pour partir finir sa vie aux Bahamas comme Sean Connery, non ?