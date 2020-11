Thomas Tuchel sur le banc lors de Nantes-PSG, le 31 octobre 2020. — David Vincent/AP/SIPA

Le PSG se déplace à Leipzig mercredi pour la 3e journée de Ligue des champions.

La liste des absents est très longue: Neymar, Mbappé, Icardi, Verratti, Draxler, Bernat...

Thomas Tuchel a expliqué mardi en conférence de presse que son équipe allait peut-être devoir jouer de manière plus collective que d'habitude pour s'en sortir.

Thomas Tuchel a l’habitude, depuis le début de la saison, de jongler avec les absents pour préparer les matchs du PSG. Mais là, c’est un vrai défi qui attend le coach allemand. Neymar, Mauro Icardi, Marco Verratti, Julian Draxler et Juan Bernat sont encore blessés, Leandro Paredes est là mais avec un petit quart d’heure d’autonomie dans les jambes… Et ce mardi matin, on a appris que Kylian Mbappé manquerait lui aussi à l’appel. Il va bientôt falloir prendre un ticket pour pouvoir entrer à l’infirmerie du PSG.

« Il manque beaucoup de joueurs-clé, c’est évident. On ne peut pas être content de ça mais on n’est pas triste non plus, a réagi Tuchel en conférence de presse. Nous sommes un groupe. On ne peut pas penser trop aux absents. » On comprend l’idée, mais le double T va tout de même devoir y penser un peu. Ou plutôt, il va devoir penser à la manière de jouer sans eux.

L’Allemand a commencé à esquisser quelques pistes face à la presse. « On va essayer de faire un peu plus d’efforts d’équipe, peut-être, avoir encore plus une bonne mentalité collective, a-t-il expliqué. A nous de montrer qu’on est capable de combattre ensemble. » Autrement dit, sans les solistes habituels, il va falloir se rabattre sur le charbon. Ce qui tombe plutôt bien quand on se présente sur la pelouse avec un milieu Marquinhos-Gueye-Herrera.

« Si on manque de joueurs capables de sortir de la pression avec leur qualité individuelle, de trouver des solutions dans de petits espaces, on va devoir faire autrement, jouer plus direct peut-être », imagine Tuchel. Il restera bien Angel Di Maria, qui sera chargé d’animer le jeu avec Pablo Sarabia, mais l’Allemand ne veut pas trop lui en demander. « Il était suspendu pour quatre matchs [en Ligue 1] donc il manque un peu de rythme alors que lui a besoin de jouer beaucoup, a-t-il rappelé. Je ne veux pas mettre toute la pression sur ses épaules. »

Une double confrontation cruciale

L’Argentin va devoir se démener, quand même. Car le PSG doit absolument ramener quelque chose de ce déplacement après sa défaite initiale contre Manchester United. Les Anglais ont rossé Leipzig la semaine dernière (5-0), alors le sort des Parisiens dans cette poule va dépendre énormément de la double confrontation à venir avec le club allemand. Tuchel le reconnaît :

« On a cette impression que ça va être décisif après ce qu’il s’est passé lors des deux premières journées, c’est vrai. Ça peut se jouer entre Leipzig et nous. On connaît la situation, l’importance de ces deux matchs. C’est un peu comme un 8e de finale. »

Grands absents ou pas, le PSG arrive donc en Allemagne pour gagner. Un match nul ne serait pas une si mauvaise opération compte tenu du contexte, mais Tilo Kehrer ne veut pas en entendre parler. « On ne vient pas ici en se disant qu’on peut s’en contenter. Notre objectif est de gagner ce match, de "gagner" ce groupe, a assuré le défenseur allemand, au micro quelques minutes avant son coach. C’est notre job. Oui, on a des joueurs de grande qualité qui sont blessés, mais il nous reste beaucoup de joueurs avec de l’expérience, de la personnalité. On a confiance. »