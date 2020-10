Presnel Kimpembe — VSPress/SIPA

A quelques heures du déplacement à Nantes – match qu’il commencera sur le banc – Presnel Kimpemble s’en serait bien passé. Le joueur du Paris Saint-Germain a été vivement critiqué sur les réseaux pour avoir liké une publication du champion de MMA​ Khabib Nurmagomedov qui critiquait sur Instagram l’usage des caricatures du prophète Mahomet « sous le prétexte de la liberté d’expression ».

Je fais du sport, pas de la politique. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes formes de violence sans aucune réserve, et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes 🤮. — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) October 31, 2020

« Je fais du sport, pas de la politique. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes formes de violence sans aucune réserve, et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes », a répondu Kimpembe pour clore le débat.