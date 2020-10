C’est un PSG décimé qui se présente ce samedi soir à la Beaujoire. Neymar, Di Maria, Verratti, Icardi, Bernat, Draxler, Paredes​… sont tous absents pour diverses raisons. Paris, qui s’est rassuré (un peu) en Ligue des champions, est impitoyable en championnat. On l’oublierait presque ça. Les hommes de Tuchel, leaders de L1, restent sur 6 victoires d’affilée sur le territoire national en a inscrit la bagatelle de 20 buts (contre un seul encaissé) ! En face, en raison du Covid-19 a dû refaire toute sa défense… et faire reculer un milieu défensif de métier (Abeid) en charnière centrale. On ne vous promet pas une grosse ambiance car c’est à huis clos à la Beaujoire (et c’est d’une tristesse sans nom !), mais des buts ! Juré, craché !

» Coup d’envoi du live à 20h50