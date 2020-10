Neymar — Ozan Kose/AP/SIPA

Neymar et l’infirmerie, comme on se retrouve. Le Brésilien du Paris Saint-Germain s’est blessé en Ligue des champions contre Basaksehir et on ne le reverra plus avant la fin du mois de novembre, a indiqué son entraîneur Thomas Tuchel. La star parisienne est touchée aux adducteurs et devrait aussi louper les prochains matchs du Brésil.

« Je pense que ce n’est pas possible qu’il joue » en sélection, a déclaré le technicien allemand, en référence à la trêve internationale qui se profile, mi-novembre. « S’il joue, ça veut dire qu’il n’est pas blessé, et c’est un mauvais message parce qu’il est blessé. »

Neymar convoqué en sélection

« Ney » a quand même été convoqué en sélection pour jouer les 14 et 17 novembre prochains contre le Venezuela à Sao Paulo et l’Uruguay à Montevideo pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Il s’était distingué lors du précédent rassemblement, avec un triplé au Pérou (4-2) le 13 octobre.

Pour son club, le n°10 va manquer le déplacement à Nantes samedi, mais aussi celui au RB Leipzig mercredi en C1, décisif pour la qualification pour les huitièmes, et la réception de Rennes, samedi 8. « Avec Ney, nous sommes tristes parce qu’il a une petite blessure aux adducteurs », a indiqué Tuchel, qui compose avec une infirmerie pleine depuis la rentrée.

Icardi et Paredes de retour pour la C1 ?

Pour Nantes, le technicien fera sans le buteur Mauro Icardi, qui se remet d’une entorse à un genou, ainsi que les milieux Julian Draxler (ischio-jambiers), Marco Verratti (cuisse), Leandro Paredes (cuisse) et Angel di Maria (suspendu en championnat). Mais pour Icardi et Paredes, il y a une chance qu’ils puissent être disponibles pour Leipzig, a précisé Tuchel.

« J’espère vraiment qu’ils seront avec nous à l’entraînement lundi. On doit accepter qu’ils puissent jouer avec seulement un entraînement avant. Normalement, je dirais qu’ils ne sont pas prêts pour la Ligue des champions. Mais dans cette situation, peut-être qu’ils doivent jouer », a indiqué le technicien souabe.