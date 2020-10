Basaksehir-PSG EN DIRECT: Faux-pas interdit pour les Parisiens en Turquie... Suivez le match avec nous

«On vient, on gagne et on s'en va». Le mantra du PSG est clair pour ce déplacement à Istanbul, dans un contexte diplomatique entre la France et la Turquie que l'on a connu plus serein. Presnel Kimpembe et Thomas Tuchel n'ont pas tellement voulu commenter la situation hier en conf de presse, et on les comprend. Le coach allemand a simplement dit espérer qu'il n'y ait «pas d'imbrication entre sport et politique». Il a d'autres choses à penser, de toute façon, entre la guéguerre latente avec Leonardo et l'obligation pour son équipe de l'emporter, après la vilaine défaite contre Manchester United pour lancer cette campagne.

>> Attention, il va falloir rentrer vite du boulot pour être à l'heure ! On se donne rendez-vous vers 18h30 pour suivre ce match ensemble...