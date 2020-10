Thomas Tuchel et Leonardo au Camp des Loges, le 17 octobre 2019. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Il y a (un peu) le feu au PSG. En coulisses, car sur le terrain tout va bien après la victoire face à Angers (6-1). Venu en zone mixte après le match, Leonardo n'a pas loupé son coach Thomas Tuchel, qui s'était plaint du mercato la veille. Réponse sèche. Très sèche : « On n'a pas aimé la déclaration. Le club n'a pas aimé. Moi personnellement je n'ai pas aimé. Je pense qu'il faut comprendre le moment qu'on vit tous, il y a des situations très grave. On va avoir en interne comment on fait. Mais si quelqu'un n'est pas content, c'est facile on parle. Mais s'il décide de rester, il faut respecter la politique sportive, soit les règles internes. »

Relancé plusieurs fois, Leonardo s'est montré très agacé que Tuchel estime que l'effectif n'est pas assez bon. Et que le coach allemand ne comprenne pas le contexte. « Ce n'est pas une question de mercato, mais de forme, explique le directeur sportif. Pour rester dans ce club, il faut être content, avec l'envie de souffrir pour le club, l'esprit de sacrifice, même si on vit un moment compliqué. Si on peut signer des joueurs, très bien. Sinon, on y va. C'est l'esprit qu'on cherche. »

Est-ce l'occasion pour se séparer de Tuchel, intention qu'on prête à Leonardo depuis quelques temps déjà ? « Non, non, conclut Leonardo. On est pas là pour faire un procès. C'est pas une question de football, c'est qu'on ne peut pas oublier le contexte dans lequel on vit. »