Il a mis les formes, bien sûr, mais Thomas Tuchel n’a pas caché son agacement, ce jeudi, en conférence de presse. Alors que le mercato se termine dans trois jours, le PSG n’a toujours fait signer que le latéral droit Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier pour le poste de troisième gardien. Quand on a perdu Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi, cela fait peu. Le coach allemand n’a pas manqué de le rappeler.

Pour lui, l’effectif parisien est moins fort que celui de l’an passé. « C’est sûr, oui, c’est la réalité aujourd’hui, a-t-il affirmé. Ça ne veut pas dire que l’on va se trouver des excuses si l’on perd des matchs, mais on doit se confronter à cette réalité. Si on reste comme ça, on ne peut pas demander les mêmes objectifs que la saison dernière. »

« Inquiet » que le PSG paie les pots cassés cet hiver

Le message à ses dirigeants, et à Leonardo en particulier, est on ne peut plus clair. En résumé, si aucun renfort n’arrive, il ne faudra pas s’étonner que le club n’atteigne pas le dernier carré ou la finale de la Ligue des champions. Le coach allemand a listé quelques équipes qui s’étaient bien renforcées cette saison, comme Liverpool, l’Inter Milan, Manchester City ou l’Atlético Madrid. Ajoutées aux traditionnels cadors de la compétition (Barça, Real, Bayern, etc.), cela fait beaucoup de concurrence. « Je ne dis pas que c’est impossible [d’atteindre à nouveau la finale], mais ce sera plus dur que la saison dernière si on reste comme ça », a insisté Tuchel.

L’Allemand sait que cette saison va être particulière, entre la fin de la précédente disputée au mois d’août, le manque de préparation qui en a découlé et la situation liée à la pandémie de coronavirus. « Je suis inquiet qu’on paye le prix en octobre, novembre, décembre ou janvier, a-t-il avoué. Peut-être que ce ne sera pas le cas, on fera le maximum pour que ça n’arrive pas, bien sûr. » Il attend donc des recrues de pied ferme. « Le club sait bien de quels profils on a besoin. Il y a encore quelques jours pour recruter, j’ai confiance. »

Si c’est vrai, elle ne transpirait pas vraiment dans ses propos. Pas plus que sur un autre sujet à propos duquel il a été interrogé lors de cette conf de presse : celui de la prolongation de contrat d’Angel Di Maria. L’Argentin arrive en fin de bail le 30 juin prochain. Les négociations pour le prolonger ont commencé, mais le coach allemand ne sait pas où elles en sont. Rien d’anormal, mais ce dernier en a profité pour égratigner ses dirigeants sur leur manière de gérer ces fins de contrat.

« On perd trop de joueurs sans recevoir de l’argent, il faut faire attention, a-t-il asséné. Ça a commencé avec Rabiot, et puis Cavani, Thiago. Ça peut continuer avec Di Maria, Draxler, Bernat [dont le contrat arrive aussi à échéance en 2021]. C’est la pire situation pour les clubs. Il faut récupérer de l’argent pour acheter d’autres joueurs. C’est trop, ces joueurs qui peuvent partir sans que le club ne reçoive de l’argent. »