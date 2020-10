La Ligue des champions (illustration). — SIPA

Les pronostics et autres spéculations vont pouvoir aller bon train jusqu’au début du tirage au sort de la Ligue des champions, jeudi à partir de 17h00 à Nyon. Avec les derniers résultats des barrages mercredi, on connaît en effet maintenant la composition des différents chapeaux. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’OM.

Le novice Rennes

Avec les qualifications de Salzbourg et du club russe de Krasnodar, Marseille est finalement déversée dans le chapeau 4, ce qui l’expose aux adversaires les plus forts en phase de groupes. Le dernier chapeau, celui des équipes aux coefficients UEFA les plus faibles, comporte ainsi deux clubs français, avec le novice Rennes.

Le Paris Saint-Germain, finaliste sortant, figure quant à lui dans le chapeau 1. Le club de la capitale pourrait cependant lui aussi tomber dans un « groupe de la mort ». Le pire scénario serait de voir dans son groupe le FC Barcelone et l’Inter Milan. Et si Paris évite le Barça, il pourrait hériter de l’un des deux clubs de Manchester, ou de Chelsea, qui a recruté cet été son ancien capitaine Thiago Silva. Le PSG est seulement certain de n’affronter ni Marseille ni Rennes, le règlement de l’UEFA interdisant les rencontres entre équipes d’un même pays à ce stade de la compétition.

La composition des chapeaux

Chapeau 1 : Bayern Munich (ALL/tenant du titre), Séville (ESP/vainqueur de la Ligue Europa), Paris SG (FRA), Real Madrid (ESP), Liverpool (ENG), Juventus (ITA), Zenit Saint-Pétersbourg (RUS), FC Porto (POR)

Chapeau 2 : FC Barcelone (ESP), Atlético Madrid (ESP), Manchester City (ENG), Manchester United (ENG), Shakthar Donetsk (UKR), Dortmund (GER), Chelsea (ENG), Ajax Amsterdam (NED)

Chapeau 3 : RB Leipzig (ALL), Inter Milan (ITA), Olympiakos (GRE), Dynamo Kiev (UKR), Lazio Rome (ITA), Atalanta Bergame (ITA), RB Salzbourg (AUT), Krasnodar (RUS)

Chapeau 4 : Marseille (FRA), Lokomotiv Moscou (RUS), Rennes (FRA), Ferencvaros (HON), Istanbul Basaksehir (TUR), Club Bruges (BEL), Mönchengladbach (ALL), Midtjylland (DAN)