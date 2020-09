Neymar VS Alvaro — AFP

Dix-sept jours de spéculations, de lectures labiales et parfois de relativisme. Mais, à la sortie, pas de sanction. Neymar et Alvaro sont passés ce mercredi devant la commission de discipline de la Ligue pour des accusations de racisme (ainsi que d’homophobie pour Neymar) lors du classico PSG-OM du 13 septembre. La LFP a communiqué ce mercredi soir : il n’y aura pas de sanction contre les deux jours accusés de propos discriminatoires, en raison du doute sur la réelle teneur des propos prononcés par les deux hommes.

Le Brésilien était accusé d’avoir échangé des propos homophobes et racistes envers les défenseurs de Marseille Alvaro Gonzalez et Hiroki Sakai, mais la commission de discipline a constaté une « absence de fiabilité » du rapport d’expertise, et une absence de « corrélation » entre les auditions des deux joueurs et les conclusions de ce rapport, selon son président Sébastien Deneux.

« Pas d’éléments suffisamment probants »

« La Commission constate qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisamment probants lui permettant d’établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoire », a expliqué la Ligue dans un communiqué.

Lors d’une conférence téléphonique, Sébastien Deneux a également insisté sur les « doutes » nés de la fiabilité des techniques d’expertise labiale, affirmant que les conclusions étaient « trop aléatoires et ne constituaient pas un élément suffisamment tangible » pour sanctionner les joueurs. « Les décisions sont toujours commentées, et celle-ci le sera aussi. Mais il n’y a pas de craintes, c’est plus sérieux de s’être donné tous les moyens pour faire la lumière sur cela », a-t-il ajouté.

Trois vagues de sanctions pour ce PSG-OM

La décision de la commission de discipline clôt un dossier ouvert depuis deux semaines, avec trois vagues de sanctions.

La première a concerné les Marseillais Jordan Amavi (trois matchs) et Dario Benedetto (un match), et les Parisiens Layvin Kurzawa (six matchs), Leandro Paredes (deux matchs ferme plus un avec sursis) ainsi que Neymar, déjà (deux matchs ferme plus un avec sursis).

La seconde a épinglé Angel Di Maria (quatre matchs) pour un crachat en direction d’Alvaro Gonzalez.