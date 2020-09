Thiago avec Chelsea — Catherine Ivill/AP/SIPA

Thiago Silva serait-il toujours au Paris Saint-Germain si Leonardo avait été plus correct avec son ancien capitaine ? On n’est pas loin de le penser. Ce qui est sûr, c’est que la manière dont le directeur sportif parisien a géré sa fin de contrat a moyennement plu au désormais défenseur central de Chelsea​. En gros : Leo a d’abord proposé à Thiago de prolonger deux mois de plus pour le Final 8 avant de lui proposer plus, eu égard à ses bonnes performances à Lisbonne. Un retournement de veste qui passe mal.

« La manière dont cela a été conduit ne m’a vraiment pas plu […] C’est comme si trois matchs pendant le Final 8 avaient tout changé, regrette O Monstro dans France Football. Et tout ce que j’avais réalisé pendant ces huit ans, ça ne comptait plus ? Ce n’est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée. »

Thiago Silva remercie NAK

L’international brésilien n’en veut cela dit pas au club, avec qui il souhaite garder de bonnes relations. « Je ne ressens pas de haine ou de colère contre lui ou le PSG. Au contraire, je suis reconnaissant et je remercie le président Nasser pour cette belle aventure. »