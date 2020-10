PSG-Angers EN DIRECT : Paris veut enchaîner et se rapprocher de la tête... Suivez le match avec nous

Si l'on nous avait dit que le PSG et Angers seraient à égalité de point au moment de s'affronter à la 6e journée, on y aurait moyennement cru. Mais bon, Paris est toujours en train d'essayer de remonter après son début de saison raté (deux défaites lors des deux premiers matchs) et les récentes prestations ont été nettement plus aboutie. Tellement d'ailleurs qu'on a du mal à voir comment Angers pourrait poser problème à Neymar, Mbappé et compagnie. Seul point noir pour le PSG, Angel Di Maria va purger le premier de ses quatre matchs de suspension après son crachat sur Alvaro. A priori, Paris doit être capable d'aligner un onze sympathique sans lui.

>> On se retrouve à partir de 20h50 pour suivre ce premier match de la 6e journée