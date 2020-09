FOOTBALL Les deux clubs participeront à la prochaine étape de la compétition européenne, aux dépens des Belges de La Gantoise et des Chypriotes de Nicosie

Le trophée de la Ligue des champions. — Action Press/SIPA

L’Olympique de Marseille commence à en savoir un peu plus sur ce qui l’attend en Ligue des champions. Le Dynamo Kiev et l’Olympiakos se sont qualifiés mardi pour la phase de groupes de la prochaine compétition européenne, aux dépens respectivement des Belges de La Gantoise et des Chypriotes de Nicosie.

L’équipe de Valbuena qualifiée

Les Ukrainiens étaient allés gagner la semaine dernière en Belgique (2-1) et ils n’ont eu aucun mal à récidiver (3-0) à domicile. Quant aux coéquipiers grecs de Matthieu Valbuena, ils ont assuré un modeste 0-0 à Chypre, largement suffisant pour se qualifier après avoir gagné le match aller au Pirée (2-0).

Ces matchs concernaient indirectement l’Olympique de Marseille, en fonction des coefficients UEFA des clubs engagés dans ces barrages et susceptibles de repousser l’OM dans le chapeau 4, jeudi, lors du tirage au sort de la phase de groupes de l’édition 2020-21. Pour que l’OM soit placé dans le chapeau 3, il faudrait que deux des trois favoris (Olympiakos, Salzbourg, Krasnodar), tous vainqueurs au match aller, soient éliminés au match retour. Les Grecs se sont qualifiés ce soir, les Autrichiens et les Russes joueront mercredi soir.