Waldemar Kita. — SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

Une sortie médiatique en soutien à Christian Gourcuff. Waldemar Kita a accordé un entretien à la nouvelle chaîne Téléfoot ce lundi midi. Le président nantais a affirmé qu’il comptait prolonger le contrat du Breton, qui court jusqu’en juin 2021.

« Je pense que oui, l’histoire va se prolonger avec Gourcuff. C’est quelqu’un d’honneur, qui n’aime pas les conflits, très respectueux. Nous nous entendons très bien et quand on se voit, on parle le même langage. » Le Breton a toujours dit que le FC Nantes serait la dernière expérience de sa carrière.

Soutien clair à son coach dans le conflit entre Gourcuff et la formation

Des propos qui interviennent alors que Christian Gourcuff a été quelque peu malmené la semaine dernière par Stéphane Ziani, entraîneur des U19 ans du FCN. Lequel a reproché au coach nantais de ne pas s’intéresser aux jeunes joueurs en affirmant : « La gestion des jeunes par Christian Gourcuff est catastrophique. Les mecs veulent tous se barrer ! » Avec sa déclaration du jour, Waldemar Kita soutient très clairement son entraîneur actuel en ayant la volonté d’étirer davantage son contrat à Nantes.