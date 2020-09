FOOTBALL Ce lundi, le fonds d’investissement Oaktree Capital Management et Pierre-Antoine Capton, annonce l’acquisition du Stade Malherbe Caen

Le kop de Malherbe — SIPA

La mode US. Après Toulouse, le club de football de Caen, en grande difficulté financière, a officialisé lundi son passage sous pavillon américain avec l'arrivée du fonds Oaktree, en partenariat avec le producteur normand de télévision Pierre-Antoine Capton.

Ce nouveau rachat fait de Caen le 11e club de football français à passer sous capitaux étrangers après le Paris SG, Lille, Monaco, Nice (L1) ainsi qu'Auxerre, Sochaux et Troyes (L2), et le 4e sous la bannière étoilée avec Marseille, Bordeaux (L1) et Toulouse (L2).

Pour les normands, c'est la fin de l'ère du « Club des 10 », ce groupe d'une douzaine d'investisseurs locaux, dont M. Capton faisait partie depuis 2017.

La relégation en L2 au printemps 2019, la mauvaise saison dernière en ligue 2 (13e) et les déficits liés à l'arrêt de la saison en mars à cause de l'épidémie du coronavirus ont aggravé une situation déjà tendue.

Pickeu aux commandes

La semaine dernière, Pierre-Antoine Capton avait annoncé au quotidien Ouest-France que les nouveaux propriétaires allaient investir « entre 15 et 20 millions d'euros assez vite ».

Pour cela, les nouveaux propriétaires ont choisi de donner les clés du club à Olivier Pickeu . Longtemps directeur sportif emblématique d'Angers, où il s'était fait une spécialité dans les plus-values à la revente de joueurs prometteurs recrutés à bas coût.

Pickeu devient président exécutif de Caen et revient ainsi à 50 ans sur les terres où il avait entamé sa carrière de joueur, comme attaquant, en 1989.