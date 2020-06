ECONOMIE Ce lundi, Matthieu Pigasse, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton, cofondateurs de Mediawan, ont fait une série d’annonces, parmi lesquelles le rachat de Lagardère Studios

Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, créateurs du fonds Mediawan. — ERIC PIERMONT, Sébastien BOZON, Lionel BONAVENTURE / AFP

Sur la planète médiatique, se profile un « big bang », pour reprendre l’expression de Matthieu Pigasse. Ce dernier a fondé, avec le trublion des télécoms Xavier Niel et le producteur télé Pierre-Antoine Capton, la société de production audiovisuelle Mediawan en 2015.

Le trio affiche désormais l’ambition de transformer leur entreprise en « leader européen des contenus ». Comment ? Explications.

Jusqu’à 100 millions d’euros pour acheter Lagardère Studios

Mediawan annonce ce lundi le rachat de Lagardère Studios, la filiale de production audiovisuelle du groupe Lagardère – dont Arnaud Lagardère​ cherchait à se séparer depuis longtemps. Montant de l’opération ? Jusqu’à 100 millions d’euros ont été mis sur la table pour acquérir cette société présente sur les marchés français, espagnol, finlandais et néerlandais et au catalogue éclectique allant du feuilleton de TF1 Joséphine, ange gardien à la série Netflix The Eddy, mise en ligne en mai.

Mediawan a par ailleurs « acquis une participation majoritaire dans The Good Mood Productions », un producteur de télévision espagnol, surtout présent dans les séries, pour une somme non précisée.

Pigasse, Niel et Capton veulent un « contrôle exclusif »

Le trio Pigasse-Niel-Capton a également créé une nouvelle structure, Mediawan Alliance qui devrait lancer une OPA (offre publique d’achat) sur le groupe Mediawan, en juillet. « Jusqu’à présent nous [les trois fondateurs] avions 20 % des parts de Mediawan et pas de contrôle exclusif. Si l’offre publique aboutit, ce sera le cas », souligne Xavier Niel.

Mediawan Alliance compte ainsi racheter à Pierre-Antoine Capton sa propre société de production, Troisième Oeil, qui conçoit entre autres C à vous (France 5), Le Grand Echiquier (France 2) ou Zemmour et Naulleau (Paris Première).

Ces différentes opérations, qui devraient être bouclées d’ici à septembre ou octobre – certaines nécessitent le feu vert des autorités de la concurrence – vont permettre à Mediawan de doubler de taille et de se diversifier.

« Mediawan s’ouvre à une nouvelle activité, la production d’émissions de flux [qui ne sont destinées à n’être diffusées qu’une fois, telles que les jeux télé ou les talk-shows, contrairement aux programmes dits » de stock « que sont les fictions et documentaires], et nous allons pouvoir développer des coproductions à l’échelle européenne », résume Pierre-Antoine Capton.

Plus de vingt acquisitions en cinq ans

Mediawan est devenu, au fil des ans et des acquisitions ; un acteur majeur de la production télé en France. En 2017, la société avait mis la main sur le groupe AB, puis sur certaines activités d’Europacorp (le groupe de Luc Besson) et du producteur des Bracelets rouges en 2018. Début 2019, elle a mis un pied en Italie en rachetant le producteur des séries Commissaire Montalbano et Le nom de la rose.

« Nous avons fait plus de vingt acquisitions depuis la création de Mediawan, notre volonté c’est de continuer dans ce sens. On est porté par la demande des plateformes et notre taille nous permet de leur fournir des contenus pour l’ensemble de leurs pays », conclut Xavier Niel. Les planètes semblent donc alignées pour le « big bang ».