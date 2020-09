Leonardo était l'invité du CFC le dimanche 6 septembre 2020. — David Ramos/AP/SIPA

Le Paris SG a « besoin de vendre des joueurs avant d’en acheter » lors du mercato qui fermera le 5 octobre, a lancé dimanche le directeur sportif Leonardo, répondant du même coup à sa star Kylian Mbappé ayant exigé « un bon recrutement ». « Tous les clubs aujourd’hui ont besoin de vendre pour acheter. Le Paris Saint-Germain est dans la même situation», a assumé le Brésilien sur Canal+.

Paris, un recrutement à l'arrêt ? 🤔



Leonardo revient sur le mercato du PSG dans le #CFC 💰 pic.twitter.com/8tbd2j0GHm — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 6, 2020

Déjà un grand investissement sur Icardi

Quelques heures plus tôt, Mbappé avait exhorté ses dirigeants à « faire un bon recrutement », sur TF1. « Je pense que c’est important. Il faut acheter des joueurs. J’espère qu’il y aura de bonnes recrues et qu’on pourra démarrer la saison avec l’objectif de faire mieux que la saison passée », où Paris a perdu en finale de Ligue des champions, a-t-il dit dans l’émission Téléfoot.

"Plein d'équipes ont perdu une finale et ont gagné l'année d'après. Il faut faire un bon recrutement, il faut acheter des joueurs. J'espère qu'on aura des bonnes recrues"



Les plans de Kylian Mbappé pour gagner la LDC l'an prochain, au micro de @JulienMaynard pic.twitter.com/xNBi9Tkjqs — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 6, 2020

Leonardo a indiqué que lui et Mbappé pensaient « la même chose » : « le PSG est toujours ambitieux », a-t-il reconnu, tout en répétant qu'« on doit regarder le côté sortie parce que c’est obligé », en assumant que Paris ne signerait « pas dix joueurs » en un mois et en rappelant que le club avait « déjà fait un grand investissement sur Icardi », dont l’option d’achat renégociée est estimée à moins de 60 millions d’euros contre 70 à la base. Le Brésilien a même reconnnu qu'il avait réfléchi à l'option Messi quand celui-ci cherchait une porte de sortie à Barcelone.

« Mbappé ? Le mariage avec le PSG est parfait »

Mais « la base existe », a tenu à rassurer « Leo », en énumérant tous les joueurs encore dans le cœur de leur vingtaine, parmi lesquels bien sûr Neymar et Mbappé. Alors que tous deux sont en fin de contrat en juin 2022, Leonardo a assuré : « On veut continuer avec eux. Après, il faut trouver le bon moment et la bonne manière ».

🗨️ Leonardo : "Pour moi le mariage entre Kylian Mbappé et le PSG est parfait" #CFC pic.twitter.com/cs6eGSlHrl — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 6, 2020

Sur le jeune Français (21 ans), peut-être tenté par un départ à l'étranger prochainement, il a d’ailleurs insisté : « Il y a tellement de grandes choses ici pour lui le Parisien. Le mariage est parfait. Il ne faut pas oublier que le projet est difficile pour toutes les autres équipes. Il y a des équipes qui vont passer des années dans la difficulté. Je pense que Paris est l’équipe qui va être présente dans les années à venir ».