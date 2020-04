C’est donc officiellement la fin d’un trio d’une stabilité inhabituelle au sein du football professionnel. Le président d’Angers Saïd Chabane, son directeur sportif Olivier Pickeu et Stéphane Moulin, entraîneur de la réserve depuis 2006 et de l’équipe première depuis 2011, ne travailleront plus ensemble. Mis à pied à titre conservatoire depuis le 10 mars, le directeur sportif d’Angers Olivier Pickeu a annoncé lui-même vendredi avoir été « licencié pour faute grave avec effet immédiat », après 14 ans passés au sein du club de football.

Un président mis en examen

« A ce stade, je laisse au Président Saïd Chabane le soin de communiquer les motifs allégués pour tenter de justifier cette décision que je conteste avec la plus grande fermeté », a-t-il poursuivi. « Le moment venu j’entends faire valoir mes droits au regard du très grave préjudice personnel et professionnel que je subis du fait de cette brusque mise à l’écart et des motifs et des conditions dans lesquels elle est intervenue », a ajouté l’ancien attaquant âgé de 50 ans.

La mise à pied en mars d’Olivier Pickeu était intervenue au lendemain de la nomination d’un président délégué, Fabrice Favetto-Bon, chargé à partir de fin mai de la gestion quotidienne du club. Le but est de permettre au président, Saïd Chabane, mis en examen en février pour agressions sexuelles, de prendre du recul.

Né à Armentières, Olivier Pickeu a été formé à Lille. Il a commencé sa carrière de joueur professionnel à Caen et a évolué essentiellement en Ligue 2 (Toulouse, Amiens, Le Mans…). Au moment de raccrocher les crampons, il s’est engagé comme directeur sportif en 2006 à Angers, qui est remonté l’année suivante en Ligue 2 puis en 2015 en Ligue 1, grâce en particulier aux fonds engagés par Saïd Chabane, qui a repris le club en 2011.

20 Minutes avec AFP