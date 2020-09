Ce lundi, Manchester City a annoncé que son défenseur français Aymeric Laporte et son milieu offensif algérien Riyad Mahrez ont été testés positifs au Covid-19. Ils sont placés en isolement, conformément au protocole gouvernemental et à celui de la Premier League.

Le club anglais a donné des nouvelles et apporte son soutien aux joueurs dans son communiqué : « Aucun des deux ne montre de symptômes. Tout le monde au club souhaite à Riyad et Aymeric une guérison rapide avant leur retour à l'entraînement et la nouvelle saison ».

Les deux joueurs ont également communiqué sur leurs réseaux sociaux afin de remercier leurs supporters et de les rassurer.

Thank you for all the nice messages, I'm good. Stay safe everyone take care of you 👍🏼👍🏼 https://t.co/cXICpDEOry