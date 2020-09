Yaya Touré sous le maillot de City. — Oli SCARFF / AFP

« Exclu d’un match caritatif pour cause de porno », voilà une ligne que Yaya Touré se serait bien passé d’écrire sur son CV. Et pourtant… Invité à participer à une rencontre pour la bonne cause, au profit de l’association Soccer Aid, qui lève des fonds pour l’Unicef en Grande-Bretagne, l’ancien milieu de terrain de Manchester City et du Barça s’est fait gauler à partager des contenus à caractère pornographique dans le groupe WhatsApp que certains joueurs et joueuses ont créé en parallèle de cet évènement.

Selon The Sun, l’Ivoirien se serait aussi vanté de pouvoir ramener des prostitués à son hôtel en marge du match, ce qui n’a pas plu à tous les membres inscrits dans ce groupe de discussion, comme Patrice Evra, Claude Makélélé ou les joueuses Julie Fleeting, Lianne Sanderson et Chelcee Grimes. Exclu de ce match caritatif​ par les organisateurs, Yaya Touré s’est empressé de présenter officiellement ses excuses.

I made an inappropriate joke that I regret deeply and want to apologise.



Please read my apology in full: pic.twitter.com/NG9CMaqFqw — Yaya Touré (@YayaToure) September 5, 2020

« Je voudrais m’excuser auprès de toutes les personnes impliquées dans le Soccer Aid pour une blague inappropriée que je regrette profondément, a déclaré le joueur sur son comte Twitter. C’était censé être une blague mais je manquais de considération pour les sentiments de tous les autres participants. Cela étant dit, j’ai supprimé les blagues en quelques minutes et me suis immédiatement excusé auprès de tous les membres du groupe. » Pas sûr que ça suffise à son image.