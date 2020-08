Didier Deschamps en conférence de presse à Clairefontaine, le 9 septembre 2019. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Protocole sanitaire oblige, la traditionnelle conférence de presse de Didier Deschamps au premier jour du rassemblement de l'équipe de France a eu lieu de façon virtuelle, ce lundi. Le Château de Clairefontaine étant interdit d’accès, les journalistes étaient invités à envoyer leurs questions dans la matinée, avant que le sélectionneur n’y réponde face caméra. Il a notamment été question de la présence d' Adrien Rabiot dans les 23, deux ans après son refus de faire partie des réservistes pour la Coupe du monde. Forcément le petit événement de cette rentrée.

« Je parlerai avec Adrien comme avec tout le monde, a rappelé DD. Je n’en fais pas un cas à part. Ce sera une discussion entre un joueur et un sélectionneur, même si de par ce qu’il s’est passé, on aura à discuter. »

Les Bleus sont enfin de retour à Clairefontaine ! 🙌🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/vp0K9WWCyg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2020

A l’heure où le sélectionneur s’est exprimé, les joueurs n’étaient pas encore arrivés à Clairefontaine. Aucune info donc sur la manière dont se sont déroulées les retrouvailles – ce qui aurait sûrement été le cas de toute façon. Mais Didier Deschamps n’en attend rien de spécial. Et surtout pas des excuses de la part du milieu de terrain de la Juventus.

« S’il a besoin de réponses, je lui en donnerai »

« Je n’ai jamais attendu ou exigé des excuses, officielles ou publiques ou quoi que ce soit, a-t-il fait savoir. On ne va pas revenir en arrière. On a pu dire qu’il avait tenu des propos injurieux, il ne l’a jamais fait. Il a eu une prise de position à un moment. On discutera, il aura son ressenti et attendra certainement des réponses de ma part, qu’il aurait pu avoir beaucoup plus tôt. S’il a besoin de réponses, je lui en donnerai. Et puis après on va basculer vers l’avenir, parce qu’il est là et il sera concerné par les deux matchs qui nous attendent. »

Le joueur aura peut-être l’occasion de s’exprimer d’ici à la fin du rassemblement. Les Bleus affrontent la Suède, samedi à Solna, puis la Croatie mardi au Stade de France, dans le cadre de la Ligue des nations.