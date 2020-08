Météo La journée va rester voilée à cause de nuages qui persistent dans le ciel. Il va falloir être prévoyant : de légères averses auront lieu. Les températures seront de 17°C la matinée et de 18°C l'après-midi...

Météo Brest: Prévisions du dimanche 16 août 2020 — Getty Images/iStockphoto

Aujourd'hui, le soleil sera dissimulé derrière des nuages à Brest, où le ciel sera maussade. Malgré tout, le matin, un ciel avec des éclaircies va progressivement se substituer aux nuages. Les températures seront de 17°C. Un vent de nord-est soufflera doucement. La météo va peu à peu se voiler tout au long de l'après-midi avec l'arrivée de nuages. Il est probable que de légères averses se déclarent. Les valeurs iront de 17 à 18°C. Une légère brise de nord-ouest soufflera. De légères averses sont à prévoir dans la soirée. Le thermomètre affichera 17°C en moyenne. On s'attend à une nuit pluvieuse entre dimanche et lundi.



Demain, un petit vent de sud-ouest sera ressenti par les Brestois. Le soleil peinera à percer au milieu des nuages qui subsisteront dans la matinée. Des pluies éparses vont tomber. Il fera environ 17°C. On prévoit des éclaircies pour cet après-midi. Il va faire 18°C en moyenne. Demain soir, on anticipe des températures avoisinant 17°C.



Le temps des jours suivants va changer progressivement. La météo perdurera mardi mais une dégradation s'ensuivra mercredi.