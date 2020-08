Youcef Atal et les Niçois commenceront la saison à huis clos. — VIRGINIE LEFOUR / Belga / AFP

Le match de la 1re journée de Ligue 1 Nice-Lens prévu dimanche 23 août se jouera à huis clos, a annoncé mercredi le président du club de football de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère à l’issue d’une conférence de presse. « Au vu de la situation sanitaire dans notre région, (…) et de l’accélération de la Covid-19, nous avons décidé de jouer face à Lens à huis clos », a déclaré Jean-Pierre Rivère. « C’est peut-être un excès de sagesse, mais le club se veut responsable », a-t-il insisté.

« On espère que cette décision ne freinera pas l’enthousiasme de nos supporters »

Le club a expliqué sur son site internet que cette « position ne préjuge évidemment pas de ce qui se passera ensuite » pour le reste du championnat. Nice s’adaptera à l’évolution sanitaire avec l’espoir que le 20 septembre prochain, date de la venue du PSG pour la prochaine journée de L1 programmée dans la capitale azuréenne, la pandémie sera « dans une phase descendante ».

« On mesurera l’évolution de la situation d’ici là et on arrêtera une décision courant septembre, en fonction », a indiqué M. Rivère. « On espère que cette décision de sagesse ne freinera pas l’enthousiasme de nos supporters, de nos abonnés. Mais au contraire que cela leur montrera que l’on prend soin d’eux », a-t-il argumenté.

Je veux saluer la décision responsable du Président Rivère de jouer le match #OGCNRCL sans public. Une décision difficile mais le #GYM est une famille qui ne fait pas de distinction entre ses membres et qui veut avant tout les protéger. Et c’est tout à son honneur. @ogcnice 🔴⚫️ https://t.co/OOYnUZNNL8 — Christian Estrosi (@cestrosi) August 12, 2020

Une décision saluée par Christian Estrosi

« Je veux saluer la décision responsable du président Rivère de jouer le match sans public. Une décision difficile », a réagi le maire de Nice, Christian Estrosi sur Twitter. Face à la menace d’un retour au huis clos dans les stades en cas de non-respect des consignes sanitaires, l’Association nationale des supporters a appelé mardi à poursuivre les discussions « de fond » sur la question, jugeant « précipité » d’avoir rouvert les enceintes dès la mi-juillet.