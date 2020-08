A son échelle, Lille fait un mercato de folie. Après la vente record vient l’achat record. Moins de deux semaines après s’être séparé de Victor Osimhen contre un chèque d’un montant supérieur à 70 millions d’euros, Lille s’est attaché les services de Jonathan David pour un montant non-communiqué mais qui serait de 27 millions selon une source proche du club belge La Gantoise. Le Losc n’avait jusqu’ici jamais dépassé les 20 millions pour acquérir un joueur.

Avec Jonathan David, le Losc reste dans la continuité de son projet, où de nombreux jeunes talents sont encadrés par quelques joueurs d’expérience. Mais il frappe aussi un grand coup, l’international canadien étant sur les radars de nombreux clubs européens. Auteur de 30 buts en championnat avec La Gantoise, 7 en Ligue Europa et 11 avec sa sélection lors de ses deux premières saisons professionnelles, David, 20 ans, affole déjà les compteurs. D’autant que ses statistiques ne disent pas tout : joueur polyvalent, régulièrement aligné comme deuxième attaquant voire meneur de jeu, le meilleur buteur du dernier championnat de Belgique est également un bon passeur.

