Osimhen s'est engagé avec le Napoli. — DENIS CHARLET / AFP

Ça aura mis le temps mais c’est enfin bouclé. L’attaquant nigérian du Losc Victor Osimhen, l’une des grandes révélations de la saison 2019-2020 de Ligue 1, s’est engagé vendredi en faveur de Naples. Aucun des deux clubs n’a donné de détails financiers sur l’opération, dont le montant est évalué de façons très diverses selon les sources. Seule certitude, pour paraphraser Pierre Ménès dans Fifa 20, « c’est pour un sacré paquet de pognon ».

Des sources proches du dossier à Lille ont assuré à l’AFP que le transfert était conclu contre 70 millions d’euros plus 10 de bonus. Cette somme correspond à celle évoquée par d’autres médias français comme L’Equipe ou RMC, qui parlent de 80 ou 81 millions d’euros bonus compris. En Italie en revanche, les médias avancent des chiffres moins importants, entre 50 millions d’euros et des bonus et 60 millions.

Le Losc se fait plaisir

L’arrivée d’Osimhen devrait en tout cas être le plus gros investissement de l’histoire du Napoli​ qui, sauf à gagner l’édition en cours, ne participera pas à la prochaine Ligue des champions. Agé de 21 ans, le buteur a inscrit 18 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière avec le Losc. Ce qui nous fait le but à plus de quatre millions d’euros. Comme l’an passé avec la vente de Pépé à Arsenal pour un montant similaire, le Losc prouve une fois de plus qu’il a le nez creux pour recruter et vendre ses joueurs. On dit merci qui ? Merci Luis Campos !