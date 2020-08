FOOTBALL Vrsaljko et Correa ne feront pas le déplacement au Portugal avec leur équipe après un contrôle positif au coronavirus

Un duel lors d'Atletico Liverpool — MANU FERNANDEZ/AP/SIPA

Le quart de finale de Ligue des champions entre Leipzig et l'Atlético Madrid est « programmé comme prévu » jeudi, a appris l'AFP lundi auprès de l'UEFA, malgré les tests positifs au Covid-19 concernant deux joueurs du club espagnol, Sime Vrsaljko et Angel Correa. Les deux hommes sont placés à l'isolement et ne feront pas le déplacement au Portugal pour le Final 8 de la Ligue des champions. La rencontre est programmée jeudi à 21h00 Lisbonne.

L'Atlético a indiqué dimanche dans un communiqué qu'après des tests réalisés samedi, « deux cas positifs (...) qui sont confinés à leur domicile respectif et dont les noms ont immédiatement été communiqués aux autorités sanitaires espagnoles, portugaises, à l'UEFA, à la Fédération espagnole, à la Fédération portugaise et au Conseil supérieur des sports » espagnol. Les tests réalisés dimanche n'ont révélé, en revanche, aucun nouveau cas.

Interrompue par la pandémie, la Ligue des champions, qui a repris vendredi et samedi avec les huitièmes de finale retour qui n'avaient pu être disputés avant le confinement, doit connaître son dénouement lors d'un « Final 8 » inédit et condensé, organisé à Lisbonne du 12 au 23 août.