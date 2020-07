Le président de la Fédération bolivienne de football (FBL), César Salinas, est mort du Covid-19, a annoncé dimanche le vice-ministre de l’Intérieur. « Cesar Salinas est décédé, ami, supporter et président du Club The Strongest et de la FBL », a écrit sur Twitter Wilson SantaMaria, vice-ministre bolivien de l’Intérieur.

« Avec une peine et une douleur profonde, je peux confirmer que M. Salinas n’est plus des nôtres », a confirmé auprès de l’AFP le président du club de Wilstermann de Cochabamba, Grover Vargas.

It’s with great sadness that we communicate the death of our former President Mr. Cesar Salinas due to complications from Covid-19. Rest in Peace Don Cesar. Thank you for everything that you did for our Club. Viva el Tigre! @ClubStrongest pic.twitter.com/LVkBKLtPcf