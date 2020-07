EPIDEMIE A la demande de Michèle Rubirola, maire de Marseille, la ville, la préfecture et l’ARS mettent en place un dispositif de suivi renforcé face à des signes de reprises de l’épidémie de Covid-19 à Marseille

Une plateforme de dépistage du Covid-19 (illustration) — P.Desmazes/AFP

Une réponse face à des « signes de reprises ». Sur la demande de Michèle Rubirola, maire de Marseille, une réunion s’est tenue jeudi avec la préfecture des Bouches-du-Rhône et l’Agence régionale de santé Paca pour faire un point sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 à Marseille.

« Contrairement à certaines annonces de ces derniers jours, c’est seulement une reprise modérée du Covid-19 qui est constatée. Une légère hausse des cas de contamination et d’hospitalisation a été enregistrée ainsi qu’une augmentation du nombre de cas contacts avérés », explique la préfecture.

Respect des gestes barrières et port du masque

Face à ce constat, les autorités ont décidé de mettre en place un « dispositif renforcé de suivi et de prévention » avec la création d’une cellule de veille commune pour suivre l’évolution de la situation avec deux réunions deux fois par semaine. Une augmentation des campagnes de dépistages avec la réouverture de certains centres et la mise à disposition par la préfecture d’hébergements pour isoler les personnes positives et contacts a aussi été mise en place.

« Face à la hausse avérée des cas contacts, Pierre Dartout, Philippe De Mester et Michèle Rubirola rappellent également à tous les Marseillais la nécessité de respecter les gestes barrières et de porter un masque dans les lieux qui l’imposent », poursuit la préfecture des Bouches-du-Rhône.