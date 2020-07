Renato Sanches (illustration). — Kieran McManus/BPI/REX/SIPA

Christophe Galtier est obligé de hausser le ton. L’entraîneur du club de football de Lille a révélé samedi que trois de ses joueurs ont été testés positifs au coronavirus : Renato Sanches, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba. Il a donc appelé à plus de sérieux dans le respect des gestes barrières.

Victoire (2-1) contre le club belge de Mouscron

« Sanches, Bamba, Ikoné ont été rattrapés par la patrouille, c’est-à-dire rattrapés par le Covid-19. Ils sont chez eux, on espère qu’ils vont revenir rapidement. Ils sont suivis tous les jours », a expliqué Galtier après la victoire (2-1) en amical sur la pelouse de Mouscron (D1 belge), remportée en l’absence des trois joueurs positifs. « Des tests ont été faits lundi à la reprise, après la coupure de huit jours, et ils ont contracté le virus. Ils sont chez eux isolés, les joueurs vont bien mais on attend de voir les prochains tests », a précisé le technicien nordiste.

Sanches, qui était rentré au Portugal durant la semaine de congé, a eu des symptômes et a été testé positif là-bas, a précisé Galtier : « Renato est toujours au Portugal et il ne peut pas encore voyager car il doit satisfaire à deux tests négatifs pour pouvoir voyager ». Concernant Bamba et Ikoné, Galtier s’est montré plus optimiste quant à un retour rapide au Domaine de Luchin : « Ils devraient revenir lundi à l’entraînement », espère-t-il.

Galtier s’emporte contre le comportement des Français

L’entraîneur lillois en a profité pour pousser un coup de gueule quant au comportement des Français, car il lui fait craindre une deuxième vague de contamination. « J’ai eu huit jours de repos et j’ai vu comment on se comporte… Continuons comme ça et on sera tous reconfinés et ce sera le bordel. A l’Etat d’être ferme. Chez nous il faut interdire. Il ne faut pas préconiser, il faut interdire », a-t-il jugé. « Il faut être plus ferme dans les prises de décision, et une plus grande responsabilité individuelle pour respecter les gestes barrières », a-t-il martelé.