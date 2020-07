Antoine Griezmann et Luis Suarez lors de Barça-Alaves, le 19 décembre 2019. — Bagu Blanco/BPI/REX/SIPA

Luis Suarez n’est pas inquiet pour Antoine Griezmann. Si l’Uruguayen reconnaît que la première saison du nouveau venu au sein de l’attaque du FC Barcelone a été compliquée, il n’y a selon lui rien d’anormal à ça.

« Ceux qui sont ici depuis de nombreuses années savent combien il est difficile d’arriver dans un club comme Barcelone, où l’exigence est maximale, a rappelé Suarez dans une interview accordée au Mundo Deportivo. Vous devez apprendre à vivre avec cette pression que demande le Barça et Antoine le comprend. »

« On veut l’aider »

Blessé à la cuisse samedi lors du match contre Valladolid, Grizou va manquer les deux derniers matchs de Liga, prévus jeudi et dimanche. Son retour est espéré pour le 8e de finale retour de Ligue des champions contre Naples, le 8 août. Et le potentiel Final 8 qui suivra. Mais quoi qu’il arrive en cette fin de saison, il n’est pas question de voir partir le Français après seulement un an en Catalogne, estime Suarez.

« C’est un joueur qu’il faut garder. Il est très apprécié et très aimé dans le vestiaire. Antoine a traversé des moments difficiles parce qu’il n’était pas en réussite sur le terrain, mais il a notre soutien, assure-t-il. Il parle à beaucoup de ses coéquipiers. On veut l’aider à gagner en confiance, à marquer des buts et à donner des passes décisives. Regardez son match spectaculaire face à Villarreal. » Ne manque plus que ça devienne la norme.