Les Français régalent en Liga en ce moment. Après la passe décisive en talonnade de Karim Benzema le week-end passé, c’est Antoine Griezmann qui s’est illustré dimanche lors de la large victoire du Barça face à Villarreal (4-1). Critiqué ces dernières semaines, mis sur le banc par son entraîneur, le champion du monde a rappelé qu’il était capable de coups de génie. Sur une talonnade de Messi, Grizou a envoyé un petit piqué tout en finesse depuis l’entrée de la surface, qui a terminé sous la barre d’Asenjo.

Un but qui va certainement faire beaucoup de bien au Français, d’autant qu’il est venu d’une belle connexion avec Lionel Messi. Cela a rarement été le cas cette saison, et la presse espagnole n’a jamais manqué de le rappeler. Le câlin entre les deux joueurs après cette action n’est pas passé inaperçu.

Quique Setien, qui avait cette fois titularisé Griezmann, a apprécié son entente avec l’Argentin et Luis Suarez. « Ils se sont coordonnés de manière extraordinaire, a-t-il jugé. Ils ont fait un très bon match, ils ont beaucoup de qualités. On a terminé ce match satisfait et eux aussi, j’en suis sûr, parce qu’on a fait un grand match et tout le monde s’est régalé. » Quant au but en lui-même, le coach espagnol a estimé qu’il n’était « qu’à la portée des grands joueurs ».

Ça ne suffira probablement pas pour empêcher le Real Madrid de remporter le titre cette saison, mais c'est toujours ça de pris pour la suite. Griezmann compte bien rester au Barça et prouver qu'il peut y réussir.