Leo Messi lors de Barça-Atlético Madrid, le 30 juin 2020. — Joan Monfort/AP/SIPA

Christophe Dugarry a (encore) été trop loin. Mercredi, lors de son émission « Team Duga », sur RMC, le champion du monde 98 s’est laissé emporter au moment de parler des difficultés actuelles d’Antoine Griezmann sous le maillot du Barça. « Il a peur de quoi ? Il a peur d’un gamin qui fait 1,50m et qui est à moitié autiste ? Il a qu’à lui mettre une tarte dans sa gueule à Messi s’il a un problème », a lâché Dugarry.

Bientôt la fin pour Duga sur RMC

Une sortie qui a choqué, évidemment. Le consultant a ensuite présenté ses excuses. « Je suis sincèrement désolé par l’ampleur et l’écho suscités par mes propos sur Lionel Messi. Je ne voulais pas stigmatiser les personnes souffrant de troubles autistiques, ce n’était pas mon intention, a-t-il assuré via un message posté sur le compte Twitter de l’émission. Je présente mes excuses aux personnes que j’ai choquées et le ferai à nouveau à 18h dans Team Duga ce soir [jeudi]. » Le podcast de cette partie de l'émission a été retiré.

Avant ça, son discours s’entendait plutôt. « Griezmann a perdu confiance, ses performances ne sont pas bonnes. C’est vrai que Lionel Messi pourrait lui faire un peu plus de passes, mais sincèrement ça ne me choque pas. Griezmann perd des ballons, il joue petit bras », avait dit Duga, qui mettra un terme à ses activités sur RMC dans une semaine.