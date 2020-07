Lionel Messi a inscrit son 700e en carrière lors de Barça-Atlético Madrid, le 30 juin 2020. — Joan Monfort/AP/SIPA

Un événement… et des regrets. Le FC Barcelone a vécu une soirée contrastée, mardi, lors du choc de la 33e journée de Liga contre l’Atlético Madrid. Lionel Messi a inscrit son 700e but en carrière, convertissant un penalty d’une délicieuse panenka. Mais les Catalans, qui ont mené deux fois au score, se sont fait rejoindre sur deux penalties de Saul Niguez (2-2) et ont presque dit adieu au titre pour cette saison.

[🎞️RESUME] 🇪🇸 #LaLiga

⚡️ Accroché par l'Atlético, Barcelone perd de précieux points dans la course au titre...

😳 Un match au scénario particulier ➡️ 1 CSC et 3 penalties !

💫 D'une panenka, Lionel Messi a marqué son 700e but en carrière !https://t.co/unT7qJckUN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2020

Le Barça compte en effet un point de retard sur le Real Madrid, qui reçoit Getafe jeudi soir. Les Madrilènes peuvent faire le break, et disposent d’un calendrier très avantageux lors des dernières journées. Les joueurs de Zidane ont désormais toutes les cartes en main pour aller chercher un 34e titre de champion.

Leo parmi les légendes

Ce 700e but – 630 avec le Barça et 70 avec l’Argentine – ne consolera donc pas Leo Messi, même s’il franchit là des caps rarement atteints dans l’histoire du football, et rejoint des légendes comme les buteurs brésiliens Pelé et Romario, ou encore le Hongrois Ferenc Puskas.

Cette saison, l’Argentin domine le classement des meilleurs buteurs du championnat d’Espagne pour la 4e année consécutive, avec 22 buts en 28 matchs, contre 17 en 31 rencontres pour son premier poursuivant, Karim Benzema​.