FOOTBALL Les Catalans sont distancés par le Real et tout n'est pas au beau fixe en interne

Quique Setien lors du match Celta Vigo-Barça, le 27 juin 2020. — Lalo Villar/AP/SIPA

Ça ne va pas très fort au Barça depuis la reprise. Alors qu’ils avaient repris la tête de la Liga au Real Madrid juste avant le confinement, les Catalans ont laissé filer quatre points en route en cinq journées, pendant que le rival faisait carton plein. Mais encore plus que les deux points de retard qu’ils concèdent aujourd’hui, ce sont le niveau de jeu et l’entente entre Quique Setien et ses joueurs qui semblent poser problème en ce moment.

Marca et le Mundo Deportivo ont fait état ce week-end de tensions entre l’entraîneur et plusieurs joueurs après le nul concédé en fin de match sur la pelouse du Celta Vigo. Certains ne comprendraient pas toujours les consignes ni les plans de Setien en cours de match. Les relations entre Lionel Messi et l’adjoint Eder Sarabia, en particulier, seraient dégradées. Au milieu de tout ça, les performances d' Antoine Griezmann, recruté à grand frais l’été dernier, sont toujours inquiétantes.

« J’apprends beaucoup, cela prend du temps »

« Nous devons tous sacrifier une part de nous-mêmes, les joueurs y compris. Nous sommes une équipe et nous devons agir en équipe, a déclaré ce dernier en conférence de presse, lundi. Tout cela est nouveau pour moi, je le reconnais, surtout à ce niveau. Je suis dans une période où j’apprends beaucoup. Cela prend du temps. »

L’ancien entraîneur du Betis n’a pas caché ses difficultés actuelles. Mais il se veut combatif, alors que des rumeurs le disent déjà hors course pour garder son banc la saison prochaine. « Je ne me sens pas affaibli, a-t-il assuré. Je fais tout ce que je peux pour obtenir des résultats. Les victoires sont parfois l’arbre qui cache la forêt. Quant aux défaites…. Quand tu gagnes, tout va bien. Quand tu perds, il faut juste faire face. » Mardi, c’est l’Atlético Madrid, 3e et en pleine renaissance depuis la reprise, qui se déplace au Camp Nou.