Ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est désormais confirmé : le Final 8 de Lisbonne se jouera sans supporters dans les stades de la capitale portugaise. L'UEFA l'a confirmé dans un communiqué, à la veille du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, qui seront donc joué dans un format inédit d'un mini-tournoi sur dix jours, du 12 au 23 août.

⚽ The #UEFAExCo has concluded that UEFA matches should take place behind closed doors until further notice.



This will include all remaining matches in the 2019/20 #UCL, #UEL, #UWCL and #UYL. pic.twitter.com/CLRUn6V59l