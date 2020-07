La fin d’une ère. Quadruple vainqueur du Tour de France sous le maillot de la Sky puis d’Ineos, Chris Froome va quitter l’équipe britannique à la fin de saison. Ce qui n’était jusque-là qu’une rumeur a été confirmé par Ineos via un communiqué, jeudi matin.

« Le contrat de Chris arrive à échéance en décembre et nous avons décidé de ne pas le renouveler, explique le boss de l’équipe Dave Brailsford, tout en louant les dix années mémorables de leur collaboration. Il souhaite avoir un rôle de leader dans le prochain chapitre de sa carrière et ne nous pouvons pas lui offrir. »

Team INEOS confirms we will not be renewing @chrisfroome’s contract - so after 10 great years this season will be Chris’s last with the team.