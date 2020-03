Terrassé par la triste nouvelle, le monde du cyclisme n’a pas tardé à réagir au décès de Nicolas Portal, l’ancien directeur sportif de l’équipe Ineos. A commencer par Chris Froome, qui a remporté ses quatre Tour de France aux côtés de l’ancien coureur du peloton reconverti en stratège de course chez Sky puis Ineos. « Mes pensées vont ce soir à la femme de Nicolas et ses enfants. C’était l’homme le plus gentil et le plus heureux que je connaisse, il vivait toujours la vie à fond », a tweeté le coureur britannique mardi soir.

My thoughts are with Nico’s wife and children tonight. He was the kindest, happiest guy I knew and always lived life to the fullest. Rest In Peace Nico pic.twitter.com/vfYF9slMQ3

Alberto Contador s’est quant à lui dit « abasourdi » par la nouvelle tandis que Michal Kwiatowski (Ineos) a déclaré ne pas vouloir y croire. « Toujours souriant, toujours en forme, toujours plein d’énergie. La vie est injuste », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

I never met someone Nico didn’t have time for. I never met someone who didn’t think the world of Nico. He was a true inspiration. His energy, his humility & his passion for life shone so brightly. Nico Portal, it was an honour to work with you. We will all miss you immensely.