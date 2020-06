Layvin Kurzawa a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2024. — J.E.E/SIPA

En fin de contrat et annoncé sur le départ depuis des semaines, Layvin Kurzawa a finalement prolongé son bail avec le PSG. Le latéral gauche a remplié pour quatre ans, a annoncé le club ce lundi.

« Des échéances importantes vont arriver : les 2 coupes nationales (les 24 et 31 juillet) et la Ligue des champions. Nous avons de quoi écrire l’histoire du club cette année. C’est une occasion à saisir, on va tout faire pour aller le plus loin possible et relever ces défis qui nous sont chers », a écrit le défenseur sur son compte Instagram, pour annoncer sa prolongation.

Kurzawa, 27 ans a disputé 24 matchs cette saison, en étant principalement la doublure de Juan Bernat dans le couloir gauche.