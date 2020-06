A droite, Thiago Silva — J.E.E/SIPA

Le Paris Saint-Germain va pouvoir prolonger de deux mois les contrats de Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Sergio Rico, afin que ces joueurs puissent prendre part à la fin de saison du PSG (deux finales de coupes et le Final 8 de la Ligue des champions), apprend-on mardi du quotidien Le Parisien.

Le club était jusqu’ici bloqué par une barrière juridique : le Code du sport interdisait équipes et joueurs de signer des contrats de moins d’un an. Mais mercredi, le Conseil des ministres prendra connaissance et validera une adaptation de ces contrats sportifs, laissant Leonardo libre de prolonger son capitaine, son latéral gauche et son gardien remplaçant.