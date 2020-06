Patrick Vieira lors du point presse pour la reprise officielle de l'OGC Nice, lundi 15 juin 2020. — O. Ayed

Les hommes de Patrick Vieira ont fait leur rentrée lundi après trois mois d’arrêt.

Bilan de la saison, objectifs de la prochaine, mercato, Patrick Viera a fait un point sur la reprise.

Ils vont enfin retrouver le chemin des terrains. Ce lundi, les 28 joueurs de l’OGC Niceont fait leur rentrée. Une reprise, par paliers, en lien avec l'épidémie de Covid-19.

Pour écarter tout risque de transmission au sein de l’effectif, les Aiglons se sont fait dépister dans la journée. Mardi et mercredi, ils se soumettront également à des tests physiques après trois mois d’arrêt, avant de reprendre l’entraînement en fin de semaine. Individuel d’abord puis collectif à partir du 22 juin.

Des précautions pour une prochaine saison qui s’annonce particulière (et peut-être également en Europe) après l’interruption de la précédente. Quels enjeux ? Quels joueurs ? Le coach Patrick Vieira a profité de ce retour pour faire le point.

Une cinquième place mais pas de quoi pavoiser

Content de retrouver le centre d’entraînements et les joueurs, après trois mois d’absence, Patrick Vieira garde la tête froide malgré la cinquième place de son club en Ligue 1. Il tire un bilan mitigé de la saison qui s’est achevée précocement à cause des mesures sanitaires liées au nouveau coronavirus.

Et pour la suivante, « il va falloir de l’expérience, il va falloir du talent, de l’agressivité, du caractère pour aider ces jeunes joueurs à progresser », a tranché l’entraîneur des Aiglons.

Des noms et des espoirs autour du mercato

« C’est un club qui progresse, qui grandit et il faut continuer à grandir. Il faut travailler avec intelligence et essayer de se tromper le moins possible avec le mercato », a aussi jugé Patrick Vieira, interrogé sur les possibles arrivées attendues.

« Daniliuc est un joueur qui nous intéresse et Schneiderlin est un profil très intéressant car c’est un joueur qui cherche un nouveau challenge », a conclu Vieira qui affiche sa détermination à faire évoluer l’OGC Nice tout en restant évasif sur les noms qui circulent.

Quid du challenge européen ?

« Il n’y a pas de garantie de jouer cette coupe », insiste Patrick Vieira lorsque l’Europa Ligue est évoquée. Car, malgré leur cinquième place en championnat, les Aiglons ne peuvent qu’espérer une qualification pour la phase des poules de l’Europa Ligue. Tout dépend des finales de coupe. Si le PSG en gagne une des deux, l’OGCN jouera l’Europe.

Un challenge incertain mais espéré par les supporters, qui permettrait à l’OGC Nice de tenter, trois ans après, de prendre sa revanche sur cette compétition.