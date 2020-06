Roland Romeyer chante notamment le premier couplet du morceau conçu durant le confinement par le groupe corse I Muvrini. — Capture d'écran ASSE

« Répondons à cette maladie avec notre souffle collectif ! » C’est ainsi que le chanteur Jean-François Bernardini avait présenté en plein confinement le projet d’I Muvrini La Chanson d’après, invitant artistes amateurs comme professionnels à y participer. L’emblématique groupe corse ne s’attendait sans doute pas à voir quelques semaines plus tard des personnalités majeures de l'ASSE poster leur version ce lundi.

💚 Peuple Vert, peuples frères, la vie n'a pas de prix !



Nous ne sommes jamais aussi forts que lorsque nous unissons nos efforts. 🤝



Agissons ensemble pour le monde de demain ! 🎶 pic.twitter.com/XaKo9s0nKQ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 8, 2020

On découvre donc tour à tour au micro le président du club stéphanois Roland Romeyer, les anciens joueurs Jean-Michel Larqué et Bernard Champion, le chef multi-étoilé Pierre Gagnaire, l’actuel capitaine Loïc Perrin, le champion du monde 1998 Aimé Jacquet ou encore l’adjoint et ex-capitaine des Verts Julien Sablé.

Un « hommage à tous ceux qui se sont mobilisés dans la lutte contre la pandémie » et « une réflexion sur le monde d’après » qui n’échappent pas à un chambrage appuyé de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Monde du football et musique font rarement bon ménage, y compris dans le Forez, n’est-ce pas Jean-Pierre François ?