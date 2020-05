Matthieu Chedid lors d'un concert à Nice en novembre 2019 — LIONEL URMAN/SIPA

« Te souviens-tu du temps de nos confinements ? J’étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient, des grands rires et du vent. » Voilà comment débute la dernière chanson de Matthieu Chedid, alias -M-, qui fait écho à la drôle de période vécue par les Français pendant 55 jours. Croîs au printemps, c’est le titre de ce morceau écrit et composé il y a quelques semaines.

Le clip, dévoilé le 25 mai, a fait appel à l’imagination des fans du chanteur, que l’on voit apparaître à travers une multitude d’écrans. Parrain du Secours populaire depuis plusieurs années, Matthieu Chedid a décidé de reverser l’ensemble des droits de cette chanson pleine d’optimisme à l’association.

Retour prévu sur scène en septembre

Chaque semaine, durant le confinement, Matthieu Chedid a pris sa guitare et son téléphone afin de partager des airs de musique avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Au total, une dizaine de « grands petits concerts » (tels qu’il les a appelés) ont été diffusés, durant lesquels le chanteur a pu interpréter autant de classiques que de titres méconnus. Une expérience interactive que -M- retrouvera pour de vrai dès le mois de septembre avec la reprise de sa tournée.