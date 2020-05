THRILLER ET CELINE DION Céline Dion ou Michael Jackson, le personnel du centre hospitalier de Béziers fait passer ses messages positifs en chanson et chorégraphie

Le dernier patient Covid-19 a quitté le centre hospitalier de Béziers. le personnel fête cette bonne nouvelle en chorégraphie. — CH Béziers

L’équipe de l’unité de santé Covid-19 du centre hospitalier de Béziers a fêté à sa façon la sortie du dernier patient hospitalisé pour le coronavirus dans ses murs. Sur un air de Céline Dion (A vous), elles sont quatre à fêter cette libération en danse et en chanson, en remerciant au passage les Biterrois pour leur soutien et leur respect du confinement.

Ce n’est pas la première fois que le personnel soignant et non soignant du centre hospitalier de Béziers fait passer ses messages en chanson. Au cinquantième jour du confinement, c’est sur Thriller de Michael Jackson que les équipes du bloc opératoire avaient encouragé les habitants à continuer à respecter le confinement.

46 personnes encore hospitalisées dans l’Hérault

« Vous avez permis de limiter la saturation de nos capacités d’hospitalisation, avait posté le Centre hospitalier sur les réseaux sociaux le 8 mai. Pour vous remercier notre équipe du bloc opératoire vous dédie cette petite danse contre le coronavirus​. Merci à toutes et tous ». Dans cette chorégraphie, on y voyait le personnel hospitalier faire bloc contre le virus et finir par le mettre à terre.

Sur l’ensemble du département de l’Hérault, 46 personnes étaient encore hospitalisées selon le dernier bulletin de l’ARS (Agence régionale de Santé) arrêté vendredi à 19h, dont 16 en réanimation. 154 personnes y sont officiellement décédées du Covid-19.