Eduardo Camavinga est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2022. — David Vincent/AP/SIPA

« Abran hueco a Camavinga » (« Faire une place à Camavinga »), « Camavinga al habla » (« Camavinga à l’écoute »)… Ces dernières semaines, Eduardo Camavinga est devenue la coqueluche de la presse sportive madrilène qui évoque presque tous les jours le possible transfert de la pépite rennaise au Real Madrid.

Le Real Madrid a besoin de se séparer de quelques uns de ses 37 joueurs avant d'envisager de recruter. Le club priorise les ventes et freine les négociations entamées pour Camavinga et Haaland. [@marca] pic.twitter.com/X6Ob8piLW8 — ⚪️ Passion Madrid France ⚪️ (@PassionMadridFR) May 4, 2020

Sûrement agacé par toutes ces rumeurs, le coach rennais Julien Stéphan est monté au créneau ce mardi dans un entretien accordé à l’Agence France-Presse (AFP), estimant que son jeune milieu de terrain ferait mieux de rester « encore au moins un an ». « Ce serait bénéfique pour lui de rester encore au moins une année supplémentaire à Rennes. Parce qu’il faudra confirmer, parce qu’il est dans un endroit qu’il connaît bien, parce qu’il est dans un club qui lui fait énormément confiance, parce qu’il est aussi encadré par des gens qui le connaissent parfaitement », a indiqué le coach breton.

La perspective de jouer la Ligue des Champions avec Rennes

« Il faudra qu’il confirme l’année prochaine les excellentes performances qu’il a pu faire cette année. Ce sera la prochaine étape. Ensuite, on verra. Son potentiel est très important. Mais on connaît la difficulté du sport de haut niveau, d’une carrière de haut niveau. Il faut le laisser aussi grandir, s’épanouir, et surtout prendre du plaisir sur le terrain parce que c’est son moteur », a-t-il ajouté.

Le Stade Rennais cet été quand il dira "NON" à chaque offre pour Camavinga 👀 pic.twitter.com/FCPgFwAqjD — Вяєιzн Єσ Мα Вяσ !™ #SRFC (@BreizhEoMaBro_) May 3, 2020

Pour tenter de conserver sa pépite, sous contrat avec Rennes jusqu’en 2022, le club breton a des arguments sportifs avec sa troisième place décrochée en Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. « Je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu’il reste au moins une année supplémentaire, a assuré Stéphan. Je sais aussi qu’il est attaché à son club formateur ». Du côté du Roazhon Park, les supporters rennais n’ont pas fini de prier pour que Cama prolonge son bail sur les bords de la Vilaine.