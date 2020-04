En Australie, la National Rugby League (NRL) est incontournable dans le paysage sportif. Le championnat de rugby à XIII, actuellement arrêté pour cause de coronavirus, passionne les foules. En dehors des pelouses, il arrive à ses joueurs de déraper. Les derniers exemples en date remontent au week-end dernier, lorsque trois d’entre eux sont partis camper avec des amis, en plein confinement. Des vidéos du trio chevauchant un motocross ou tirant au fusil ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

La NRL a infligé à Latrell Mitchell (South Sydney Rabbitohs) et à Josh Addo-Carr (Melbourne Storm) une amende de 50.000 dollars australiens chacun (soit 29.900 euros), dont 30.000 avec sursis. Tyronne Roberts-Davis (Newcastle Knights) a été condamné à verser 10.000 dollars australiens (6.000 euros) dont 6.000 avec sursis. En cas de récidive, ils pourraient être suspendus au moins un match. Pour la NRL, les joueurs ont fait preuve d’un « mépris flagrant des règles de santé publique » et terni la réputation du championnat.

Mitchell, Addo-Carr, Roberts-Davis and Cleary have all been handed down breach notices 👇https://t.co/jqhteqFzOX