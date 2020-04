PERFORMANCE Jan Frodeno a accompli son exploit en un peu plus de 8 heures et 30 minutes

Le triathlète Jan Frodeno. — TOM PENNINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Quel exploit ! Le triathlète allemand Jan Frodeno, confiné chez lui à Gérone en Espagne ​en raison du Covid-19, est parvenu à terminer un incroyable Ironman à son domicile samedi après plus de 8h30 d’effort.

« C’est mentalement un grand défi de maîtriser ces 226 kilomètres sans se déplacer à plus de cinq mètres de l’endroit où l’on se trouve », a-t-il expliqué sur la vidéo qui a filmé son exploit en direct.

Agé de 38 ans, le champion olympique du triathlon de Pékin en 2008 a effectué sa performance dans une durée quasi optimale : les 3,8 km de natation dans sa piscine avec un contre-courant en 47 minutes et 30 secondes ; les 180 km sur son vélo d’appartement en 4 heures et 13 minutes et enfin le marathon de 42.195 km sur son tapis roulant en… 2 heures et 58 minutes, perturbées par un souci technique.

Une pluie de louanges

Lors de sa victoire à l’Ironman d’Hawaï en 2019, il avait terminé la course en un temps record de 7 h 51 min et 13 secondes. Sa performance a été suivie en direct par de nombreuses personnes et notamment des célébrités qui l’ont couvert de louanges. « Tu fais meilleure figure en faisant du vélo que moi en jouant au foot avec mon fils », s’est amusé dans un message vidéo le milieu de terrain de Dortmund et champion du monde 2014 Mario Götze.

L’ex-skieur alpin allemand Felix Neureuther, vainqueur de 13 épreuves de Coupe du monde, s’est également amusé : « Tu es fou. Maintenant, j’ai le sentiment que je veux tenter aussi un Ironman. Mais je dois d’abord apprendre à nager correctement ».

Frodeno a également réussi à collecter plus de 200.000 euros, des fonds destinés à des associations caritatives luttant contre le nouveau coronavirus. L’athlète veut répartir ces recettes entre l’Allemagne et l’Espagne, pays durement touché par l’épidémie avec plus de 16.353 victimes.